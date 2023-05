Em Itapevi, fã do RBD tem ingresso queimado por ex-marido: “destruiu meu sonho”

A moradora de Itapevi Ingrid Santos de Lima, de 25 anos, viralizou nas redes sociais nesta semana por ter o ingresso para o show da turnê do grupo RBD furtado e queimado pelo ex-marido. A jovem usou as contas no Instagram e no Twitter, na quinta-feira (4), para desabafar sobre o ocorrido.

Ingrid relata que o ex-marido enviou um vídeo no qual o ingresso, que custou R$ 870, aparece sendo queimado na boca do fogão. Ela afirma que o homem encontrou o ingresso dentro de um livro. “Por pura chantagem e pirraça meu ex-marido furtou meu ingresso do RBD que eu tanto lutei pra conseguir e queimou. Junto com essa atitude, destruiu meu sonho, me desestabilizou completamente”, lamentou Ingrid.

Ontem passei por algo que não desejo a ninguém. Por pura chantagem e pirraça meu ex marido, furtou meu ingresso do rbd que eu tanto lutei pra conseguir e queimou junto com essa atitude destruiu meu sonho, me desestabilizou completamente, quem me conhece um pouquinho sabe+ — Ingrid (@LimaIngrid_) May 4, 2023

Eles tiveram um relacionamento de sete anos e estão separados há seis meses, mas as visitas do ex acontecem por conta do filho que têm juntos. “Temos um filho deficiente e, por conforto dele, nos sábados, quando eu ia trabalhar, deixava ele dormir até mais tarde, pois a semana toda ele acorda 5h40 pra fazer terapia, da terapia pra escola e só volta às sete da noite pra casa. Eu confiava nele e ele nunca ficou sozinho quando vinha buscar o Heitor. Minha filha sempre estava ou a avó, nunca ninguém viu ele mexer nas minhas coisas”, explicou a moradora de Itapevi, no Twitter.

Ao “G1”, Ingrid contou que teve uma discussão via WhatsApp com o homem e que não cedeu. Em seguida, ele enviou o vídeo com o ingresso se desfazendo nas chamas. Ela acredita que o ex tenha queimado o ingresso por perceber que seria a “única forma de atingi-la”.

As imagens viralizaram entre os fãs do RBD, formado por Anahi, Christian Chavez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni. “Quem me conhece sabe o quanto amo essa banda e o quanto me esforcei para conseguir esse ingresso”, continuou Ingrid, que tem uma filha com o nome Anahi em homenagem à vocalista do grupo.

Ingrid procurou a Delegacia da Mulher de Itapevi para registrar um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como injúria e ameaça.