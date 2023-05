Osasco conquista seis medalhas de ouro em Campeonato Nacional de Artes Marciais

Os seis atletas de Hapkido bolsistas do programa Bolsa Atleta Prefeitura de Osasco conquistaram medalhas de ouro no Campeonato Nacional de Artes Marciais. A competição foi realizada no último dia 29 de abril, em Santa Isabel, no interior do Estado.

Os osasquenses campeões são: Gabriel Vilarim, Guilherme Canella, Gustavo Simões, Lucca Fernandes, Theo Fernandes e Victor Peixoto, orientados pelo técnico Edivaldo Peixoto.

“Nossos atletas disputaram em duas categorias: Light Contato, que não deve ter excesso de violência por ser uma luta mais técnica, e o Low kicks, luta mais completa e mais agressiva”, explicou o técnico.

Participaram da competição cerca de 180 atletas de sete cidades.