Leci Brandão será a atração da Festa da Congada de Cotia

Nos dias 13 e 14 de maio, a Congada de São Benedito de Cotia realizará mais uma edição da festa da Congada, com uma programação especial que tem como destaque o show da sambista Leci Brandão.

A celebração marca também os 72 anos de fundação da congada, que é um patrimônio cultural e imaterial de Cotia desde 2014, conforme a Lei 1.823/2014, e do estado de São Paulo, desde fevereiro deste ano, de acordo com a Lei 17.619/2023.

A programação será gratuita e ocorrerá na sede da congada, localizada na Vila São Joaquim (Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146).

Leci Brandão, que é cantora e deputada estadual, foi a autora da lei que elevou a Congada de Cotia a patrimônio no estado, e está confirmada para o show de encerramento.

Nove congadas convidadas já confirmaram participação na festa que celebra a resistência e a libertação dos escravos no Brasil, a partir da assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1889. “A congada é uma das principais expressões culturais de nossa cidade. É um orgulho para nós termos este patrimônio em Cotia, que, com mérito, tornou-se patrimônio do estado de São Paulo neste ano”, afirmou o prefeito Rogério Franco.

A programação é apoiada pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia e incluirá apresentações de samba de roda, shows com grupos regionais, missa, procissão, apresentações das congadas convidadas e da Congada de São Benedito de Cotia, além do show de Leci Brandão.

Veja aqui a programação da Congada:

Dia 13 de maio (sábado)

17h : chegada da congada de Santa Efigênia (Mogi das Cruzes) e Congada de São Benedito do Alto do Cristo (Taubaté);

: chegada da congada de Santa Efigênia (Mogi das Cruzes) e Congada de São Benedito do Alto do Cristo (Taubaté); 18h : será transportado o busto da Princesa Isabel que se encontrará na Câmara Municipal de Cotia;

: será transportado o busto da Princesa Isabel que se encontrará na Câmara Municipal de Cotia; 19h : apresentação do samba de roda Garoa e recôncavo e Grupo Capoeira Baluarte;

: apresentação do samba de roda Garoa e recôncavo e Grupo Capoeira Baluarte; 20h30: Terça na Casa do Festeiro;

Terça na Casa do Festeiro; 21h : apresentação da Congada de São Benedito de Cotia;

: apresentação da Congada de São Benedito de Cotia; 22h: Shows com grupos regionais;

Shows com grupos regionais; 23h: forró na sede da Congada de São Benedito de Cotia.

Dia 14 de maio (domingo)