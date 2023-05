Dias das Mães: SuperShopping Osasco oferece kit da L’Occitane a quem gastar R$ 400 em compras

O SuperShopping Osasco preparou uma promoção especial neste Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. Quem escolher as lojas do empreendimento para fazer as compras e garantir o presente da mãe ou daquela pessoa que sempre cuida da família, pode completar o mimo com um kit especial de viagem Hidratação e Banho Água de Coco da L’Occitane Au Brésil.

Para garantir um kit viagem Hidratação e Banho de Água de Coco da L’Occitane Au Brésil, basta somar R$ 400 em compras nas lojas do shopping center, apresentar as notas fiscais no balcão de troca, localizado no 2º Piso, ao lado da Centauro, e resgatar o brinde.

A promoção, que segue até o dia 14 de maio ou enquanto durarem os estoques, é limitada e cada CPF tem direito a apenas um brinde.

Para quem busca por um presente nesta data especial, o shopping tem várias opções: Renner, C&A, Lupo, Hering são as dicas para as mamães quem adora tudo que está na Moda, enquanto Santa Lolla, SideWalk, Anacapri, Authentic Feet, Deny Sports e Havaianas oferecem sapatos confortáveis e que combinam com todos os estilos.

Os acessórios que dão um toque mais do que especial na produção estão na Vivara, Pandora, Chilli Beans, Johara e Morana, mas se a ideia é apostar em um delicioso perfume, L’Occitane au Brésil, Quem Disse, Berenice? e O Boticário são os pontos obrigatórios para quem quer caprichar no presente.

O SuperShopping Osasco abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.