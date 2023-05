Dia das Mães no Continental Shopping tem sorteio de 15 vales-compra de R$ 5 mil e jantar

O Continental Shopping está com uma ação especial para marcar o Dias das Mães e gerar uma experiência em família com a alta gastronomia do chef Sergio Arno. Na campanha “Dia das Mães no Continental Shopping”, a cada 400 reais em compras, os consumidores que se cadastrarem participam de um sorteio de 15 jantares em família no restaurante italiano La Pasta Gialla e mais 15 vales-compra de 5 mil reais.

publicidade

Compras realizadas de segunda a sexta-feira dão direito a cupons em dobro. A campanha é válida até 19 de maio. Basta ir até a loja da promoção localizada no segundo piso do shopping (em frente ao quiosque da Havaianas), apresentar um documento oficial com foto, as notas fiscais e informar os dados solicitados. O número da sorte sai na hora.

Se preferir de forma online, é só acessar promocao.continentalshopping.com.br, preencher os dados, cadastrar as notas fiscais, anexar fotos e após a validação, o número da sorte é gerado. Consulte o regulamento e as lojas participantes no site www.continentalshopping.com.br.

publicidade

Dia das Mães no Continental Shopping

Sorteio de 15 jantares + 15 vales-compra

publicidade

Vigência da promoção: de 28/04 a 19/05

Para participar: cada 400 reais em compras vale um cupom. Compras realizadas de segunda a sexta-feira dão cupons em dobro. Os cadastros podem ser feitos presencialmente ou online.

Continental Shopping endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo