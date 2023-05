Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba abre inscrições para curso gratuito de confeitaria

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba abriu hoje (5) as inscrições para o curso gratuito de Confeitaria.

O curso, que começa a partir do dia 15 de maio, terá duas turmas: das 9h às 12h ou 18h às 21h. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, totalizando 40 horas de aprendizado.

O objetivo é desenvolver nos participantes, de forma prática, a confeitaria com noções dos mais variados segmentos dentro desta área, como manipulação e conhecimento de insumos, conhecimento de técnicas, utilização de equipamentos e mercado de trabalho.

Os interessados em participar do curso devem comparecer na Secretaria da Mulher e da Família (Rua Topázio, 65, Jardim Parnaíba), das 8h30 às 18h portando documento com foto e comprovante de residência. As vagas são limitadas e a inscrição é por ordem de chegada. Idade mínima de 16 anos com autorização do responsável. Informações pelo telefone: 11 4154-6248.