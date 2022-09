Sequestrado em Osasco, policial a caminho do “tribunal do crime” é resgatado

Um policial militar que havia sido sequestrado em Osasco foi resgatado nessa segunda-feira (18), em Franco da Rocha. Ele seria levado ao “tribunal do crime”, onde seria “julgado” por criminosos.

O PM, que estava de folga, e a namorada estavam em um baile funk domingo (18), no Jardim Marieta, quando foram sequestrados. Segundo relato, ambos foram espancados enquanto estiveram reféns dos criminosos. A namorada dele foi libertada em Jundiaí, no interior paulista.

De acordo com informações do “Cidade Alerta”, da Record TV, o policial teria se envolvido em uma discussão com frequentadores do baile funk momentos antes de ser sequestrado. Além disso, os indivíduos já sabiam o nome dele.

A polícia conseguiu chegar até os criminosos após um veículo Celta com queixa de roubo passar por um radar inteligente em Osasco, onde iniciou-se um acompanhamento. Uma perseguição começou já em Franco da Rocha, onde o Celta se envolveu em um acidente.

Os quadro indivíduos que estavam no carro correram para uma região de mata, mas três deles foram detidos. Já o policial que havia sido sequestrado foi encontrado com vida dentro do veículo e libertado.

Com informações do R7