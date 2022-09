Moradores do Ariston vão receber os serviços da Prefeitura de Carapicuíba nesta...

A Prefeitura de Carapicuíba vai levar vários serviços públicos até os moradores da Cidade Ariston nesta quinta-feira (22).

A ação, chamada “Prefeitura no seu Bairro”, vai levar serviços como agendamento de mamografia (para mulheres de 50 a 69 anos), testagem rápida de Covid-19, emissão do cartão do SUS, vagas de emprego, agendamento Cadastro Único, entre outros.

O evento começa às 13h e vai até às 16h30 na Rua Lizarda, 6, Pátio do CSU, Ariston.

