Superliga de Vôlei começa em outubro com novidades no regulamento: punição para ato discriminatório

Superliga de Vôlei começa em outubro com novidades no regulamento: punição para...

A Superliga de Vôlei 2022/2023 está marcada para começar no dia 23 de outubro. E uma das novidades que promete agitar duas das maiores torcidas do campeonato, que estão na região, é um novo item no regulamento do torneio que prevê perda de ponto para a equipe cujo torcedor ou atleta praticar ato discriminatório.

publicidade

É a primeira vez que um torneio da modalidade no país adota a medida, que faz com que o time seja punido caso a sua torcida, atleta ou membro da comissão técnica pratique qualquer conduta considerada preconceituosa contra outro jodagor (a), técnico (a) ou membro da comissão técnica ou torcida rival.

“Caso configurada a prática de qualquer ato previsto no artigo 243-G e §§1º a 3º do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), quando não identificados os infratores e não for comprovada a adoção das medidas administrativas e criminais pela equipe em face dos autores do fato, ou, ainda, em caso de reincidência, a equipe vinculada à pessoa ou às pessoas que incorreram na prática do ato será penalizada com a perda de 1 (um) ponto.”, diz o regulamento.

publicidade

O artigo 243 do CBJD fala sobre Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, entre outros.

O regulamento prossegue. “Parágrafo único – A punição prevista no caput aplica-se se a conduta for praticada por atleta, mesmo se suplente, dirigente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e torcedores, e considera-se para fins de reincidência condenação anterior reconhecida pelo STJD do Voleibol por decisão transitada em julgado.”

publicidade

Casos de discriminação não são raros nas arquibancadas dos ginásios. A própria central do Osasco, Fabiana, foi vitima, em 2015, quando jogava no Sesi.

Portanto, se você torce para as meninas do Barueri Vôlei ou para as do Osasco Vôlei, vale a pena ficar ligado.