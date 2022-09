Orquestra Rock se apresenta em Osasco em outubro

A Orquestra Rock se apresentará, no dia 9 de outubro, na concha acústica da FITO, em Osasco. O evento gratuito terá abertura às 17h, e o grupo sobe ao palco às 19h.

O repertório do show conta com clássicos do rock nacional e internacional de bandas renomadas como Guns N’ Roses, AC/DC, Led Zeppelin, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, entre outros.

Para a Arena Osasco, o Maestro Rinaldo Zamai regerá a Orquestra formada por 36 músicos. No palco, os instrumentos de cordas, sopro de madeiras e metais, saxofones, guitarra, baixo elétrico, piano, bateria e percussão popular transformarão a experiência em única.

Também haverá food trucks no evento. A entrada é gratuita, mas quem tiver o interesse pode levar 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Show Orquestra Rock em Osasco

Dia: 09 de Outubro (Domingo)

Local: Arena Osasco (Concha acústica da FITO)

Endereço: Avenida das Flores, 701 – Jardim das Flores

Abertura: 17h / Show: 19h

Entrada gratuita (se possível levar 1 kg de alimento não perecível, mas não é obrigatório)

Classificação Livre