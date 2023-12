Shopping Granja Vianna programa férias divertidas com atividades, filmes e diversão para crianças

Shopping Granja Vianna programa férias divertidas com atividades, filmes e diversão para...

O Shopping Granja Vianna oferece uma programação especial para as crianças durante as férias escolares.

O Clubinho do Granja proporciona atividades imaginativas e práticas, como oficinas gratuitas com temas natalinos, enquanto a YouPlay oferece opções de lazer, incluindo labirintos e oficinas recreativas.

Os fãs de jogos eletrônicos podem desfrutar do Game Station, e a Cinemark exibe filmes para todas as idades, como “As Aventuras de Poliana” e “Aquaman 2: Reino Perdido”. O ambiente natalino é destacado com um show de bambolês e decoração festiva.

O Shopping Granja Vianna funciona em horário especial: dos dias 22 a 23, das 10h às 23h, nos dias 24 e 31 das 10h às 18h, e tem a abertura facultativa de cada operação dias 25 e 1º de janeiro. O Granja Viana fica no quilômetro 23,5 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.