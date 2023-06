Super Shopping Osasco realiza festa junina neste final de semana

O SuperShopping Osasco realiza neste sábado (24) e domingo (25) seu Festival Junino. Para isso, o empreendimento preparou decoração temática, trilha sonora característica e jogos típicos das quermesses, como o Tomba-Lata e Argola no Milho, com direito a prenda.

publicidade

As atividades são gratuitas para todas as idades e serão realizadas das 12h às 20h, no 2° Piso, ao lado da Centauro.

A programação vai contar com uma banda itinerante tocando os maiores sucessos da época, como Asa Branca de Luiz Gonzaga, Isso Aqui Tá Bom Demais de Dominguinhos e Esperando na Janela de Gilberto Gil. As apresentações serão realizadas no sábado (24), das 12h às 17h, com intervalos de uma hora.

publicidade

O SuperShopping Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1.828, Vila Yara) funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h.