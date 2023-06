Forró do Trio Virgulino e show de Péricles esquentam o Arraiá de Barueri neste sábado e domingo

Forró do Trio Virgulino e show de Péricles esquentam o Arraiá de...

O Arraiá de Barueri continua a todo vapor, em frente ao Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme P. Guglielmo, no Centro). O Trio Virgulino agita o público neste sábado (24), a partir das 20h. No domingo (25), quem sobe ao palco é o cantor Péricles.

Trio Virgulino tem no repertório canções como “Fogaréu”, “Preciso do Seu Sorriso”, Forró do Rei” e “Pequenininha”. Já Péricles canta “Até Que Durou”, “Melhor Eu Ir”, “Se Eu Largar o Freio”, e outros hits.

O Arraiá de Barueri vai até o dia 2 de julho, com diversas atrações e shows gratuitos, além de praça de alimentação com comidas e brincadeiras típicas.

