Supermercado online Shopper tem vagas de auxiliar de limpeza, motorista e operador de logística

O maior supermercado online do país Shopper está com vagas de emprego e Jovem Aprendiz abertas em Osasco. As oportunidades efetivas são para os cargos de auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, motorista comprador externo e operador júnior de logística.

A vaga de auxiliar de limpeza exige apenas que os candidatos tenham experiência na função. Para o cargo de motorista, é preciso ter habilitação categoria B regularizada.

Já para auxiliar de manutenção é necessário ter o ensino médio completo e vivência em solda/hidráulica/elétrica (Conhecimento nas NR 18, NR 35 e NR 10 será considerado diferencial). Enquanto a função de operador de logística exige o ensino médio completo e vivência na área será considerada diferencial.

Jovem Aprendiz

O Shopper também está recrutando Jovem Aprendiz. As oportunidades são para atuar nas áreas de relacionamento com o cliente, marketing e financeiro.

Como se candidatar às vagas de emprego no Shopper em Osasco:

Os interessados em participar do processo de seleção para as vagas no Shopper devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.