Ciclistas de Osasco marcam presença em mais competições

A equipe de ciclismo de Osasco dividiu-se em duas competições e alcançou resultados positivos nos dias 15 e 16 de abril. A primeira delas foi a Copa Internacional de Mountain Bike, que celebrou 20 anos da etapa realizada em Araxá (MG).

publicidade

A prova é uma das grandes referências do ciclismo brasileiro. O atleta Andrews Agostinho conquistou o primeiro pódio osasquense ao chegar na 7ª colocação na categoria Gravel. Outro destaque foi obtido pela atleta Maria Júlia, 17 anos, que conquistou o 12° lugar na XCM.

Já no domingo (16), ainda em Araxá, Flavinho Caetano conquistou um pódio, ao ficar em 9° pela modalidade XCO Sub40. Outro competidor osasquense foi Abel Jessé, que também disputou na modalidade XCO entre os atletas da Sub-45, ficando na 18ª posição.

publicidade

A outra prova do último final de semana foi feita em Campos do Jordão: a segunda edição do Giro De Itália Like, a Pro Brasil, competição muito tradicional na Europa e que agora também é realizada no Brasil.

Em circuito marcado pela dificuldade, Fernando Santos conquistou a 3ª colocação, alcançando o pódio na categoria 40-44 anos que contava com 103 atletas. Na classificação geral, Fernando foi o 23° entre os mais de 450 atletas.

publicidade

Os atletas são contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. “Foi um final de semana incrível para o ciclismo, que conquistou diversos pódios em provas muito tradicionais para o ciclismo brasileiro e internacional”, comentou o secretário de Esporte, Rodolfo Cara.