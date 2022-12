SuperShopping Osasco exibe ‘Pantera Negra Para Sempre’ em sessão especial para bebês

O CineMaterna de dezembro no SuperShopping Osasco exibe amanhã (6), às 14h, o filme Pantera Negra Para Sempre. A sessão é especial para quem está com bebezinhos, sejam pais, avós, tios, entre outros, pois é a sala é preparada para atender as necessidades das crianças e garantir o conforto dos pais e/ou cuidadores.

O volume é mais baixo e a temperatura do ar-condicionado é amena. Além disso, os bebês ainda têm brinquedos à disposição para se entreterem durante a exibição. O filme, exibido em parceria com o Kinoplex Osasco, é escolhido pelos internautas todos os meses em uma votação no site www.cinematerna.org.br.

O longa mostra que em Wakanda, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger a sua nação de potências mundiais após a morte do rei T’Challa. A nação de Wakanda, fragilizada sem seu rei, precisa se defender do rei Namor do reino submerso de Talokan.

