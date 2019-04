Traficante é preso com mais de 8 quilos de drogas em Carapicuíba

Em diligências à Comunidade do Murão, em Carapicuíba, policiais civis do 1º Distrito Policial daquele município (Demacro) prenderam um jovem, de 19 anos, com mais de 8kg de drogas, na semana passada.

Os investigadores identificaram o imóvel, usado pelo gerente do tráfico local como ponto de distribuição de drogas na comunidade, e rumaram ao seu encontro. No local, o suspeito foi surpreendido e foram apreendidos 7 quilos de maconha e 1,2 quilos de cocaína.

A namorada do traficante e sua amiga, as duas menores de idade, estavam na casa e informaram que estavam no local para comprar entorpecente.

Nada foi apreendido com elas. Além de ter sido preso em flagrante por tráfico, o jovem responderá também pelo crime de corrupção de menores.