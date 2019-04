Marcos & Belutti fazem show na Romaria de Caucaia, em Cotia

Milhares de pessoas são aguardadas para a tradicional ‘Romaria Caucaia a Pirapora’ que, neste ano, chega a sua 79ª edição. O evento, realizado pela comunidade Católica, acontecerá entre os dias 26 e 28 de abril e contará com programação religiosa com a celebração de missas, tanto em Caucaia do Alto, em Cotia, como em Pirapora do Bom Jesus, e peregrinação, além da programação festiva com show da dupla sertaneja Marcos & Belutti para encerrar a festa, no domingo (28).

O percurso da peregrinação é feito por pedestres, ciclistas, cavaleiros, motociclistas, máquinas agrícolas, entre outros, que começam a partir na sexta-feira (26), às 21h, após a missa de abertura que será celebrada pelo Bispo Diocesano Dom João Bosco, na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Caucaia.

A Prefeitura de Cotia apoia o evento dando suporte no trânsito e segurança, por meio das Secretarias de Transportes e Trânsito e de Segurança Pública, através da Guarda Civil Municipal.

“A Romaria de Caucaia é uma tradição em nossa cidade que movimenta moradores de Cotia, São Roque, Vargem Grande Paulista, Araçariguama, Pirapora e outras cidades da região”, disse o prefeito Rogério Franco.

Serviço:

79ª Romaria Caucaia a Pirapora



Dia 26

19h: Missa de Abertura presidida pelo Bispo Diocesano Dom João Bosco / 21h: Início da romaria com a saída dos pedestres

Dia 27

4h45: Saída dos ciclistas / 5h30: Saída dos cavaleiros / 7h: Saída das máquinas agrícolas / 8h: Saída dos ônibus / 8h30: Saída dos jipeiros / 10h: Saída dos motociclistas / 11h: Missa dos pedestres no Santuário do Bom Jesus, em Pirapora / 18h: Missa solene no Santuário do Bom Jesus

Retorno a Caucaia

Dia 28

7h: Saída dos ciclistas / 8h: Saída dos cavaleiros / 11h: Saída dos jipeiros / 11h30: Saída das máquinas agrícolas / 13h30: Saída dos motociclistas / 16h30: Procissão de chegada com a bênção do pároco

20h: Show de encerramento com Marcos & Belutti