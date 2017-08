UAB polo Barueri ganha dois cursos de pós-graduação

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), polo Barueri está oferecendo dois novos cursos de pós-graduação Lato Sensu. São gratuitos e oferecidos à distância por Universidades Públicas brasileiras.

O primeiro curso é Práticas Pedagógicas, ofertado pela Universidade Federal de Ouro Preto (CEAD/UFOP). Já o segundo, Ensino de Ciências, é oferecido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e terá início no dia 10 de abril. Ambos têm duração de 18 meses e carga horária total de 360 horas/aula.

“É sempre motivo de comemoração quando fechamos mais parcerias com universidades renomadas do Brasil, afinal, amplia nossa atuação aqui na região e traz à população mais opções de formação gratuita e de qualidade”, destaca o coordenador do Polo, Edson César Stivalli.

A unidade Barueri também sedia os cursos de graduação em Engenharia, dividido em duas modalidades: Computação e Produção, pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), já em andamento; e o curso de Especialização em Educação Ambiental, com ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, em fase de conclusão, ministrado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Os cursos da UAB são gratuitos e a aulas seguem o modelo de ensino à distância (EAD) com encontros presenciais periódicos no polo local. Para concorrer a uma vaga basta ficar ligado no site da instituição: www.fieb.edu.br/uabpolobarueri. A universidade está localizada na avenida Andrômeda 500, 1° andar, Alphaville, nas dependências da FIEB. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 2078-7811.