Hoje (31), último dia do ano, será de sol entre nuvens. Pode chover, mas será passageiro. À noite, o céu ainda terá muitas nuvens, mas com tempo firme para quem quiser desfrutar o Réveillon.

Veja como ficam as temperaturas no último sábado do ano:

Osasco

Mínima: 19°C

Máxima: 29°C

Barueri

Mínima: 19°C

Máxima: 29°C

Carapicuíba

Mínima: 18°C

Máxima: 28°C

*Com informações do Climatempo