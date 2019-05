Univesp: universidade virtual gratuita abre vestibular com 115 vagas em Osasco, Carapicuíba e região

Univesp: universidade virtual gratuita abre vestibular com 115 vagas em Osasco, Carapicuíba...

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo paulista, abre na próxima terça-feira (14), as inscrições para 5.120 vagas do vestibular 2019, destinadas a 183 polos de 155 municípios do Estado (capital, litoral e interior).

Na região, são 115 vagas, das quais 40 em Osasco, 40 em Carapicuíba, 20 em Itapevi e 15 em Jandira.

Serão oferecidas no vestibular Univesp as licenciaturas em Letras (novo curso), Matemática e Pedagogia. As inscrições vão até o dia 21 de junho, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O início das aulas está previsto para 12 de agosto.

Cursos

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores.

Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo.

No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal de youtube: https://www.youtube.com/user/univesptv.

Taxa

Não há limite de idade e o custo da inscrição para o vestibular Univesp é de R$ 49,00. Para participar, basta ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula.

Nos três primeiros dias, de 14/05, às 15h, até 17/05, às 15h, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa.

Também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º Semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; ou que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados.

Os benefícios são concedidos no site do vestibular Univesp. No momento da inscrição basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

Exame do vestibular Univesp

O exame do vestibular Univesp será realizado no dia 14 de julho, às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do estado.

A lista completa dos locais da prova também estará disponível no site vestibular.univesp.br em 10 de julho. O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 23h59 do dia 14 de julho, no site do vestibular.

Saiba mais informações sobre o vestibular Univesp e cursos no site: vestibular.univesp.br

Cronograma do Vestibular da Univesp

· Inscrições: das 15h do dia 14/05 às 15h de 21/06

· Isenção: das 15h de 14/05 às 15h de 17/05

· Redução: das 15h de 14/05 às 15h de 17/05

· Resultados da redução e isenção: 29/05

· Divulgação dos locais para as provas e convocação no site do vestibular: 10/07

· Aplicação da prova objetiva e redação: 14/07/2019, às 13h

· Divulgação do gabarito no site do vestibular: a partir das 23h59 de 14/07

· Resultado da Prova: 26/07

· Publicação da 1ª chamada: 26/07

· Efetivação para 1ª matrícula: 29/07 a 31/07

· Publicação da 2º chamada: 05/08

· Efetivação para 2ª matrícula: 06/08 e 07/08

· Publicação da 3ª chamada: 09/08

· Efetivação da matrícula: 12/08 e 13/08

· Início do período letivo: 12/08/2019

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp.

A Univesp conta com mais de 31 mil alunos matriculados e está presente em 330 polos do Estado, localizados em 287 municípios, mais de 44% do território paulista.

São oferecidos os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia e Letras.

Os cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do estudante com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos pedagógicos.

