Sabesp abre concurso público com 947 vagas de estágio

A Sabesp vai abrir na segunda-feira (13), às 10 horas, exclusivamente pela internet, as inscrições para concurso público com 947 vagas de estágio para estudantes do ensino médio regular, médio técnico e superior, distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Para as pessoas com deficiência, estão reservadas 10% das vagas por modalidade de curso e região de classificação.

A taxa de inscrição é de R$ 55 para os estudantes do ensino médio e técnico e R$ 75 para superior. Informamos que os jovens com direito a isenção de taxa de inscrição ou redução de 50% de pagamento, de acordo com as leis estaduais 12.147/05 e 12.782/07, têm o prazo de 13 a 17 de maio para solicitar o benefício. Importante consultar o edital para verificar as orientações, os critérios e os documentos exigidos no processo de isenção.

O edital completo com vagas, orientações e regras para inscrição estará disponível no site www.concursosfcc.com.br, da Fundação Carlos Chagas, instituição responsável pelo concurso público.

Para participar, é necessário que o jovem tenha idade mínima de 16 anos e apresente os pré-requisitos exigidos no Edital de Abertura de Inscrições no ato da admissão.

O estudante deverá se inscrever para apenas uma vaga e indicar no formulário de inscrição via internet o código da Opção de Curso/Região de Classificação para a qual deseja concorrer, conforme a tabela disponível no edital.

Vale ressaltar que, ao indicar o curso/região, automaticamente, estará definida a cidade onde realizará a prova, marcada para o dia 30 de junho de 2019.

O contrato de estágio é por tempo determinado, com duração máxima de 2 anos, ou ao término do curso. A carga horária é de seis horas diárias, ou seja, jornada de 30 horas semanais, com horário a ser estabelecido pela Companhia, e não conflitante com o horário do curso.

Bolsa-auxílio mensal de até R$ 1.068

Os estagiários habilitados e contratados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1.068,00 para ensino superior; R$ 898,00 para estudantes do ensino médio técnico; e de R$ 812,00 para os de ensino médio regular.

Como benefícios, receberão vale-refeição, vale-transporte, assistência médica (exclusiva ao estagiário) e seguro contra acidentes pessoais.

