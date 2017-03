Saques do FGTS: veja dicas para evitar “saidinha de banco”

O saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)começou nesta sexta-feira, 10, para os 4,8 milhões de beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.

A medida tem deixado as agências bancárias da Caixa lotadas e a população precisa ficar alerta para não cair nas chamadas “saidinhas de banco”, que são os assaltos mais comuns em épocas de pagamentos.

O Visão Oeste selecionou dicas para a população se prevenir:

Dinheiro

Sempre que estiver sacando o dinheiro, observe se alguém que estava na fila saiu imediatamente para seguir você. Se isso acontecer, não saia do banco e chame a polícia ligando para a delegacia mais próxima ou para 190, a emergência da Polícia Militar.

Suspeita

Caso você perceba, já fora da agência bancária, que há alguém lhe seguindo, volte de imediato para dentro do banco ou entre no estabelecimento comercial mais próximo e ligue para a polícia, dando todas as características da pessoa suspeita (roupa, tipo físico, cor, altura etc).

Saque

Na hora de sacar quantias altas, dê preferência a outras maneiras de retirar o dinheiro do banco, como cheques administrativos. Caso seja preciso levar a quantia em espécie, procure fazê-lo na mesa do gerente do banco de sua confiança e num local que não seja visível a estranhos. Tente retirar o valor aos poucos, assim não correrá o risco de perder tudo se for assaltado.

Atenção

Jamais conte o dinheiro na porta das agências bancárias e evite fazer os mesmos trajetos ao sair. Muitas vezes, as pessoas deixam o banco distraídas, pegam o dinheiro e vão direto para a casa ou o carro. Em vez disso, deveriam entrar em alguma loja perto, como forma de despistar, e também de observar se estão sendo seguidas.

Sem volume

Evite colocar muitas notas e moedas no bolso, fazendo volume e chamando a atenção de espertalhões. Também não saia do banco carregando um envelope contendo dinheiro.

Não reaja

Caso seja abordado pelo suspeito, não tente reagir e procure imediatamente um policial mais próximo da área. Ligue para o 190.