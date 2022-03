0303: novo prefixo das chamadas de telemarketing começa a valer a partir de hoje

Começa a valer nesta quinta-feira (10) o uso obrigatório do prefixo 0303 nas ligações feitas pelas empresas de telemarketing. A mudança vai ajudar os usuários a identificar esse tipo de ligação e decidir se atende ou não.

O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos ou serviços. As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel. Daqui a 90 dias, deverão ser implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa.

Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o uso do código 0303 será exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo, prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente gravadas ou não.

Além disso, as operadoras deverão fazer o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. Também caberá às teles empregar os meios tecnológicos necessário para coibir o uso fora das regras estabelecidas pela Anatel.

Da Agência Brasil