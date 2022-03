Farmacêutica recolhe medicamentos com Losartana

A farmacêutica Safoni Medley informou, nesta semana, o recolhimento preventivo de remédios com losartana. Esse tipo de medicação é indicado para o tratamento de pressão alta (hipertensão arterial) e insuficiência cardíaca, e amplamente utilizada no Brasil.

O recolhimento foi anunciado pela empresa após serem detectadas impurezas mutagênicas, substâncias que podem causar mudança no DNA de uma célula e aumentar o risco de câncer a longo prazo.

“Este recolhimento é uma medida de precaução e, até o momento, não existem dados para sugerir que o produto que contém a impureza causou uma mudança na frequência ou natureza dos eventos adversos relacionados a cânceres, anomalias congênitas ou distúrbios de fertilidade. Assim, não há risco imediato em relação ao uso dessas medicações contendo losartana”, diz, a Sanofi Medley, em comunicado.

Estão sendo recolhidos os lotes dos seguintes remédios:

losartana potássica 50 mg e 100 mg;

losartana potássica + hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg;

losartana potássica + hidroclorotiazida 100 mg + 25 mg.

A Medley informou também que a medida preventiva não ocorre apenas no Brasil. A empresa alertou ainda sobre os riscos da interrupção abrupta do tratamento com losartana. “O risco para a saúde de descontinuar abruptamente estes medicamentos sem consultar os seus médicos ou sem um tratamento alternativo é maior do que o risco potencial apresentado pela impureza em níveis baixos”, afirma a empresa.