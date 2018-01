2ª audiência do processo contra SBT por episódio de Silvio Santos e Maísa é marcada

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) marcou, no dia 4 de junho, a segunda audiência do processo em que o Ministério Público do Trabalho (MPT) pede R$ 10 milhões ao SBT de indenização por danos morais coletivos.

Segundo a Folha de São Paulo, a ação, que está em tramitação na 6ª Vara de Osasco, cita o caso em que Silvio Santos insistiu que a apresentadora Maisa Silva namorasse o também apresentador Dudu Camargo.

Também foi citado o episódio em que Ratinho chutou uma caixa de papelão na qual se encontrava uma assistente de palco. A ação alega que houve “violações aos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem” de empregados da emissora.