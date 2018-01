Assalto termina em morte em Carapicuíba

Próximo às festas do final de no, no dia 29 de dezembro, João Dias de Oliveira,24, foi morto após reagir a um assalto, em Carapicuíba.

Testemunhas entraram em contato com a polícia e com o resgate, porém, a vítima já estava morta quando chegaram ao local.

Em entrevista ao jornal da Band, alguns moradores comentaram que assaltos são frequentes na região, principalmente pelo horário da manhã0. “Essa rua está muito perigosa de se andar”, declara uma moradora no vídeo.

João Dias era natural de Alagoas, mas morava em Carapicuíba. A polícia está trabalhando nas imagens gravadas pela câmera de segurança para tentar encontrar o criminoso.