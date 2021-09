8 meses após a morte de Paulinho, do Roupa Nova, viúva anuncia que está grávida dele

Mais de oito meses após sua morte, Paulinho, vocalista do Roupa Nova, vai ser papai. Viúva do cantor, a psicóloga e advogada Elaine Soares Bastos, de 54 anos, anunciou que está grávida do artista, que morreu em dezembro do ano passado, em decorrência de complicações da covid-19.

A gravidez foi anunciada esta semana, quando o músico faria 69 anos. Elaine contou que usou gametas (espermatozoides) congelados de Paulinho, que teria feito o procedimento ao descobrir um câncer. “Esse é o maior presente de aniversário para nós dois. Lembra dos gametas que congelamos e que só eu tenho autorização para usar? Pois é. Em breve nosso baby estará aqui. Meu melhor presente. Obrigada papaizinho”, afirmou Elaine, em publicação no Instagram.

A gravidez da viúva de Paulinho do Roupa Nova acontece em meio a uma disputa judicial pela herança entre ela, que viveu 16 anos com o artista, e os dois filhos dele, que não a incluíram no inventário sobre a divisão de bens.

