Polícia encontra mais de 3 toneladas de maconha em galpão em Santana de Parnaíba

A Polícia Civil localizou e apreendeu, na noite desta quinta-feira (9), mais de 3 toneladas de maconha em um galpão usado como depósito de drogas no bairro Cururuquara, em Santana de Parnaíba.

Na chegada dos policiais, um “olheiro” dos traficantes acabou preso após correr e gritar para alertar os comparsas. Outros dois traficantes conseguiram fugir por um matagal pelos fundos do galpão.

Durante vistoria no espaço, foram localizados 22 tabletes de maconha, tendo aparentemente sido jogados de cima de um veículo caminhão trator com dois semirreboques, que se encontrava estacionado no interior do galpão em Santana de Parnaíba.

Os agentes da Polícia Civil abriram a janela do tanque e constataram grandes fardos de tijolos de maconha escondidos dentro dos dois tanques do caminhão. Foram localizados ainda no local, cinco carros, sendo um Toyota blindado.

Ao todo, foram recolhidos 3.375 tijolos de maconha somando mais de 3,3 toneladas. Os veículos localizados no local, assim como a maconha, foram apreendidos para perícia. As investigações prosseguem por meio de inquérito.