A semana começou quente e vai terminar com sol e muito calor. Os termômetros continuam subindo e as temidas pancadas de chuva estão no mapa da previsão, para à tarde e à noite. Mantenha-se seguro.

publicidade

Acompanhe como ficam as máximas e as mínimas hoje (3):

publicidade

Osasco

Mínima: 21°C

Máxima: 32°C

publicidade

Barueri

Mínima: 21°C

Máxima: 32°C

Carapicuíba

Mínima: 20°C

Máxima: 31°C

*Com informação do Climatempo