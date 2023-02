Alunos de escolas estaduais voltam às aulas nesta sexta-feira (3)

Mais de 3 milhões de alunos matriculados na rede estadual de ensino de São Paulo voltam às aulas nesta sexta-feira (3). O primeiro dia do ano letivo será voltado ao acolhimento dos alunos e servidores, com dinâmicas e atividades.

Também neste primeiro dia de aula, os alunos já começam a receber os kits de material escolar. De acordo com o governo paulista, o investimento é de R$ 122 milhões.

O recesso do meio do ano vai de 3 a 24 de julho. O segundo semestre começa no dia 25 de julho. O ano letivo termina em 15 de dezembro.

