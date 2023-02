Semana que vem tem campanha de doação de sangue no Continental Shopping

Para ajudar a abastecer o estoque de bolsas de sangue nos hemocentros paulistas, que está muito baixo neste início de ano, o Continental Shopping realiza mais uma campanha para doação de sangue. A ação será realizada nos dias 6 e 7 de fevereiro, mediante agendamento prévio.

As inscrições devem ser feitas aqui para quem deseja doar no dia 6 e neste link para o dia 7. Os interessados podem escolher o melhor horário entre 9h e 15h. Desta vez, a campanha ocorre em parceria com o projeto Amorsedoa, H.Hemo, Clube Rotary e Rock & Ribs.

Vale ressaltar que é necessário ser maior de 18 anos ou apresentar autorização de um responsável. Além disso, é necessário seguir as recomendações abaixo:

Portar documento oficial de identidade com foto;

Preferencialmente beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

Pesar acima de 53 kg;

Estar descansado;

Aguardar 12 meses após a realização de tatuagem;

Aguardar 48h após a vacina Coronavac e 7 dias após as demais.

SERVIÇO

Doação de Sangue Continental Shopping

Quando: 6 e 7 de fevereiro, das 9h às 15h

Onde: 2º piso do Continental Shopping