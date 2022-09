Ação oferece acolhimento emocional e teste de glicemia nas linhas 8 e 9, que passam por Osasco

As linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, que atendem Osasco e região, recebem até o dia 15 de setembro uma ação de saúde que oferece aos passageiros serviços gratuitos. Quem passar pelas estações poderá fazer testes de glicemia e colesterol, aferir a pressão e ser acolhido emocionalmente.

A cada dia, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, uma estação diferente vai receber a equipe, que conta ainda com a participação de voluntários do Projeto Help que oferecem escuta fraterna e acolhimento emocional (confira a programação abaixo).

Técnicos de enfermagem fazem a orientação aos passageiros sobre ações simples que podem promover a saúde e a qualidade de vida, como a realização de exames periódicos, uma dieta adequada e a realização de atividades físicas regulares. Também há cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e aferição de temperatura.

A ação começou nesta quinta-feira (1°), na Estação Presidente Altino da linha 8-Diamante, e foi aprovada pelos passageiros. “É maravilhoso que é gratuito. Vou recomendar aos meus amigos. Faço exames todo ano, mas neste ano ainda não tinha feito”, afirmou a auxiliar de limpeza Maria Aparecida da Silva, de 56 anos.

O eletricista João Batista de Souza Araújo, de 48 anos, também aproveitou a iniciativa. “Fiz exames de colesterol, triglicérides. É muito bom aproveitar essa oportunidade. Foi uma surpresa, nem sabia que tinha esse tipo de serviço. Foi muito bom, nota mil. Indico para todo mundo, é uma oportunidade boa para se cuidar”, disse.

A iniciativa faz parte do Programa Caminhos para a Saúde, realizado pela ViaMobilidade em parceria com o Instituto CCR.

Confira a programação:

Dia 02/09 – Estação Domingos de Moraes / Serviços oferecidos: sinais vitais, campanha de saúde mental e quick massage;

Dia 05/09 – Estação Jandira / Serviços oferecidos: sinais vitais e campanha de saúde mental;

Dia 06/09 – Estação Júlio Prestes / Serviços oferecidos: sinais vitais e campanha de saúde mental;

Dia 08/09 – Estação Barra Funda / Serviços oferecidos: sinais vitais, campanha de saúde mental e trancista;

Dia 09/09 – Estação Lapa / Serviços oferecidos: sinais vitais, campanha de saúde mental e quick massage;

Dia 12/09 – Estação Jandira / Serviços oferecidos: sinais vitais e campanha de saúde mental;

Dia 13/09 – Estação Imperatriz Leopoldina / Serviços oferecidos: sinais vitais e campanha de saúde mental;

Dia 14/09 – Estação General Miguel Costa / Serviços oferecidos: sinais vitais e campanha de saúde mental;

Dia 15/09 – Estação Quitaúna / Serviços oferecidos: sinais vitais, campanha de saúde mental e trancista

A programação completa poderá ser acompanhada nas redes sociais (Facebook e Instagram) da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.