ACEO lança campanha para arrecadar alimentos para famílias carentes

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) acaba de lançar a Campanha ACEO Solidária contra a fome. Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias que estão em situação de vulnerabilidade no município.

De acordo com do último mapa da fome no Brasil, divulgado no mês passado, mais da metade da população está em situação de insegurança alimentar leve, moderada ou grave. Apenas nos últimos meses de 2020, cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome. A condição, que já não vinha bem desde 2018, foi acentuada no ano passado pela chegada da covid-19.

Diante desse cenário, a campanha da ACEO – promovida com o apoio de empresários e empreendedores locais – nasce com o objetivo de arrecadar doações para quatro entidades: Diocese de Osasco, Lar Jesus entre as Crianças, Associação Brasileira Autismo Conexão (Abraac) e Igreja Evangélica da Vila Yara (IEVY), todas no município osasquense.

O presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, afirma que o cuidado com o próximo é uma das características mais marcantes dos brasileiros. “Nosso povo é gentil e solidário por natureza. E agora, mais do que nunca, precisamos de toda ajuda que conseguirmos”, diz.

A contribuição – que pode ser em valores ou alimentos não perecíveis – deve beneficiar ao menos 300 famílias de Osasco pelos próximos meses. Por este motivo, a entidade convida empresas, empreendedores e pessoas físicas para abraçarem a causa.

Confira como doar:

Os alimentos não perecíveis poderão ser entregues diretamente na ACEO, que está localizada na Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, na Vila Osasco. Doações em grandes volumes podem ser entregues diretamente nas entidades ou retiradas (mediante agendamento via WhatsApp (11) 99228-5256).

Há ainda uma conta para depósito ou transferência bancária, sendo: banco 756 – Bancoob, agência: 4351, conta corrente: 58.933-0, CNPJ: 73.074.098/0001-03, razão social: Associação Comercial e Empresarial de Osasco.

As doações também podem ser feitas por meio do PIX, cartões de débito, crédito ou boleto bancário com o Pag Seguro. Os dados estão na página bit.ly/contraafome, onde também estão disponíveis mais informações sobre a Campanha ACEO Solidária contra a fome.

