TodosPorAllana: bebê de Cotia recebe novo diagnóstico e família pede ajuda para tratamento de R$ 500 mil

A batalha pela vida de Allana Milloch Fonseca, que tem 1 ano e 9 meses, ganhou um novo e difícil capítulo. A bebê de Cotia, que vive com uma traqueostomia há mais de um ano, precisa realizar um tratamento que custa em torno de R$ 500 mil e inclui ao menos seis cirurgias.

Allana foi diagnosticada recentemente com Estenose Subglótica, um estreitamento com obstrução de grau 2 na traqueia, que poderia ser corrigido inicialmente com sessões de dilatação, com valor estimado em R$ 45 mil. A família, que não tem condições financeiras para arcar com os custos, já estava empenhada para conseguir arrecadar recursos e iniciar os procedimentos o quanto antes, mas foi surpreendida com um novo diagnóstico: o caso da bebê evoluiu do grau 2 para o 3.

O que parece ser apenas a mudança de um número está tirando o sono dos pais da bebê. Agora, além da corrida contra o tempo, a família, que lutava para conseguir os R$ 45 mil precisa de R$ 500 mil para arcar com todos os cursos dos procedimentos. De acordo com a profissional que atende a Allana, o tratamento da Estenose grau 3 envolve seis cirurgias, sendo traqueoplastia, broncoscopia para retirada de molde, reconstrução da traqueia, broncoscopia com dilatação, decanular e fechamento de fístula. No caso da bebê, a médica avaliará ainda o desempenho da pequena, que pode precisar de outros procedimentos cirúrgicos ou não.

Devido ao grau de prematuridade de Allana, que nasceu em agosto de 2019, com apenas 26 semanas de uma gestação gemelar, a família encontrou uma série de dificuldades para conseguir acompanhamento na rede pública de saúde. “Só temos uma médica especialista com capacidade e experiência para realizar esse procedimento aqui no Brasil. E o orçamento que recebemos, que inclui as cirurgias e a equipe médica ficou em R$ 350 mil, sem contar custos com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico e os materiais, que ficaram em torno de R$ 150 mil”, explica Dienifer Milloch, mãe da Allana.

Saiba como contribuir com a bebê de Cotia

Quem acompanha o Visão Oeste já conhece um pouco da história da bebê, que só conseguiu receber o diagnóstico após a família fazer uma campanha de arrecadação para pagar o exame chamado Broncoscopia, capaz de identificar o motivo de a pequena ter dificuldades para respirar. Com o resultado em mãos, a família passou a correr em busca do tratamento e agora, foi surpreendida com uma desafio ainda maior.

Os pais de Allana criaram a vaquinha virtual para conseguir levantar o valor necessário para custear o tratamento. Até o momento, foram arrecadados pouco mais de R$ 20 mil, mas valor ainda está longe da meta. A história da pequena chegou ainda à rede de estética Onodera, que decidiu promover uma rifa para ajudar a levantar recursos. A rifa, no valor de R$ 10, cada, pode ser adquirida no site da Rifa Tech e será sorteada no domingo (9). O vencedor ganhará 8 sessões de drenagem linfática, massagem modeladora ou massagem relaxante.

A família da bebê também está vendendo marmitas de nhoque por R$ 40, com retirada no dia 23 de maio, em Cotia. O pedido acompanha arroz e sobremesa e pode ser pago em dinheiro ou PIX. Para reservas e mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp (11) 94293-9009.

