Adolescente é flagrado após “fazer a limpa” nas câmeras de escola em Barueri

No sábado (dia 14), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Barueri foi acionada pelo vigilante patrimonial do complexo educacional “Maria Meduneckas”, no Jardim Silveira, para verificar um flagrante de furto.

O adolescente, de 15 anos, foi impedido pelo vigilante quando tentava pular o muro do complexo após furtar sete câmeras de monitoramento do local. Os outros equipamentos que o menor não conseguiu arrancar foram mudados de posição para dificultar a visualização das imagens.

Ao ser indagado sobre a atitude, o adolescente confessou que foi a mando de um amigo. Direcionada à Delegacia Central de Barueri, a ocorrência permanece em investigação.