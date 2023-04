Agendamento de castração gratuita em Barueri começa na quarta-feira (5)

Começa nesta quarta-feira (5), a partir das 8h, o agendamento de castração gratuita de cães e gatos em Barueri, organizado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

O agendamento de ser feito apenas on-line por meio do Portal Pet e durará até o término das 250 vagas. As vagas são distribuídas da seguinte forma: 80 são para cães fêmeas, 60 para cães machos, 60 para gatos fêmeas e 50 para gatos machos.

Para agendar é necessário ser morador de Barueri e possuir o RGA (Registro Geral Animal), no qual o CPF e o endereço de e-mail do tutor deverão estar atrelados.

Para ser castrado o animal deve ter de 7 meses a 7 anos e estar em boas condições de saúde. O pet precisa estar com o tutor (a) maior de 18 anos no dia do procedimento.

As demais normas exigidas para o procendimento também estão no Portal Pet Barueri.