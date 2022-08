A dupla sertaneja Netto & Henrique se apresenta neste domingo (7), no parque municipal Dom José, em Barueri. Show é gratuito e começa às 11h.

Netto & Henrique vão apresentar as músicas do DVD “Nosso Sonho”, gravado em outubro do ano passado.

O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Barueri.

