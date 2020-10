Andressa Suita comove fãs e ganha quase 2 milhões de seguidores após separação de Gusttavo Lima

O fim do casamento da modelo Andressa Suita com o cantor Gusttavo Lima é um dos assuntos mais comentados da semana. Além das polêmicas, a repercussão sobre o assunto fez com que os famosos ganhassem muitos novos seguidores nas redes sociais.

Muitos internautas ficaram surpresos com o anúncio da separação e se comoveram ao assistir a declaração da modelo sobre o assunto. Suita abriu o coração e falou pela primeira vez, na terça-feira (13). Ela afirmou que foi pega de surpresa e não teve espaço para tentar salvar a união de cinco anos com o cantor, com quem teve dois filhos, Gabriel e Samuel.

Em meio ao drama vivido por Suita, o perfil da modelo atingiu a marca de 12,6 milhões de seguidores nesta quarta-feira (14). No domingo (11), a modelo tinha 10,8 milhões de seguidores, um ganho de 450 mil novos seguidores por dia. Antes de estar entre os assuntos mais comentados na internet, Andressa costumava ganhar diariamente 13 mil novos seguidores, de acordo com o site “IG Blade”.

Gusttavo Lima também viu os seus números subirem no Instagram. No mesmo período, o artista ganhou 368 mil novos seguidores e passou a ter 35,8 milhões de contas seguindo o seu perfil oficial nesta quarta-feira.