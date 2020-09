Annabelle 2: A Criação do Mal acaba de chegar à Netflix

O filme Annabelle 2: A Criação do Mal chegou à Netflix nesta segunda-feira (7). A sequência do terror Annabelle, que também está disponível na plataforma de streaming, é dirigida por David F. Sandberg e tem Stephanie Sigman, Talitha Eliana Bateman e Lulu Wilson no elenco.

Em Annabelle 2, anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, criada pelo artesão.

Publicidade

Outras estreias

Entre as estreias de destaque nessa semana na Netflix estão o filme Muito Amor Pra Dar, que chega á plataforma na quarta-feira (9), e a primeira temporada da série A Duquesa, que entra para o catálogo na sexta-feira (11).