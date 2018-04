Aplicativo permite transferir pontos de multas pelo celular

A transferência de pontos de multas de trânsito poderá ser feita por celular em São Paulo. A indicação do motorista condutor no momento da infração poderá ser feita a partir de aplicativo do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran). O programa está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.

Além da transferência de pontos de multas, o aplicativo traz ainda a novidade de permitir a identificação do proprietário do automóvel com uma foto do rosto do condutor (selfie) e uma assinatura na tela do aparelho. O reconhecimento por foto poderá ser feito por todos os motoristas cadastrados no estado de São Paulo.

A operação de transferência de pontos de multas da carteira de habilitação do titular do veículo para o condutor que efetivamente cometeu a infração já era possível pelo site do Detran. O órgão recebe por mês uma média de 5,5 mil pedidos de transferência, sendo que 3,5 mil são deferidos.

Procedimento para a transferência de pontos de multas:

Após a identificação do proprietário do veículo, é preciso repassar os dados do condutor que receberá os pontos da infração, com número do CPF, da carteira de habilitação, selfie e assinatura. Com o aplicativo, é possível acompanhar o andamento do pedido.

Agência Brasil