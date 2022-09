Atletas de Osasco se destacam em torneio de taekwondo no Chile

Leandro Souza, Carlos Mathaus e Aaron Vargas, representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, participaram do Chile Taekwondo Open 2022. Competição ocorreu entre os dias 23 e 26 de setembro.

Souza foi campeão na categoria sênior (-87Kg) e Mathaus conquistou o terceiro lugar (- 63kg). Já Aaron Vargas parou nas oitavas de final.

O evento integra o circuito latino-americano e foi realizado no Centro Olímpico Cidade de Santiago com a participação de 400 competidores nas categorias cadete (2008 a 2010), júnior (2005 a 2007) e sênior (2004 e anteriores), nas modalidades Combate e Poomsae. As disputas valem pontos para o ranking olímpico e mundial.

“Agradeço muito a Secretaria de Esportes de Osasco por todo o apoio ao Taekwondo. Com ele, ajudamos a elevar o nome da cidade em âmbito nacional e internacional”, disse Aaron Vargas.