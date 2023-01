Atletas do Osasco fazem despedida para Key antes do BBB

A líbero do Osasco, Keila Alves, mais conhecida como Key, ganhou uma festa de despedida das suas colegas de time no Ginásio José Liberatti. O momento foi dividido pelas redes sociais do clube.

Um dia antes do confinamento, as amigas Tifanny, Fabiana, Mali, Adenízia e companhia se despediram da nova moradora da casa do Big Brother Brasil com bolo e discursos.

“Queria agradecer. Hoje estou realizando um sonho. Sempre quis, sempre passei isso para minha família, e eles sempre perguntavam se uma hora eu teria que escolher entre vôlei e Big Brother. Acho que chegou no momento certo, logo depois de um joelho machucado. Quero deixar claro que tudo que eu fizer ali dentro vou lembrar de vocês”, disse a atleta, que vai deixar as quadras para seguir o sonho de participar da casa mais vigiada do Brasil.

Na despedida, Key agradeceu especialmente ao técnico do Osasco, Luizomar de Moura. “Quero agradecer ao Lu [Luizomar] que foi meu paizão nesse momento mais complicado para mim, de decisão. Ele estava do meu lado o tempo inteiro. Disse que se era o meu sonho, para eu seguir”, contou.

O ‘paizão’, por sua vez, deu o seu conselho. “Que você represente um segmento importante dentro do entretenimento que é o esporte”.

“Gratidão total por essa torcida. Pela equipe, pelas meninas. Sou muito grata de estar aqui. Realizei meu sonho de jogar com a Camila Brait, aprendi muito com ela. Agora estou traçando novos caminhos”, encerrou.

Segundo o site Extra, Key é uma verdadeira musa do vôlei, sendo a atleta da modalidade mais seguida do mundo. Ainda de acordo com o jornal, a integrante do Camarote do “BBB 23” ganha R$150 mil mensais vendendo fotos sensuais numa plataforma de conteúdo adulto e fazendo posts patrocinados nas redes sociais.