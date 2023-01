Itapevi vai comemorar aniversário com show de João Gomes

A cidade de Itapevi vai comemorar seus 64 anos e o tradicional show será com o cantor João Gomes, estrela do piseiro. A apresentação será no dia 10 de fevereiro, às 19h, no Parque da Cidade (Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Cidade Saúde).

publicidade

A data de emancipação do município é 18 de fevereiro, mas devido esse ano ser sábado de carnaval, a Prefeitura decidiu antecipar a festa.

A troca de ingresso será realizada entre os dias 3 e 9 de fevereiro, das 10h às 22h, no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez 1000A – Centro), sendo 1 (um) agasalho novo ou em bom estado ou 1 kg de alimento (menos sal), por entrada.

publicidade

É permitida a retirada de 2 (dois) ingressos por pessoa. Podem trocar a entrada menores a partir de 16 anos, abaixo desta idade não será permitido.