Liquidação: lojas do SuperShopping Osasco oferecem descontos de até 50%

As lojas do SuperShopping Osasco começam o ano com a tradicional liquidação e oferecem descontos de até 50% em itens de vários segmentos. As promoções foram pensadas para todos os bolsos e estilos.

A C&A, localizada no 2º Piso, traz blusas, bermudas, calças e vestidos que combinam com a estação, enquanto Santa Lolla, 2º Piso, e Melissa, 1º Piso, completam o visual com as novas coleções repletas de rasteirinhas e sandálias.

A lista segue com Lupo, 1º Piso, e Hope, 2º Piso, oferecendo peças íntimas masculinas e femininas. Além disso, O Boticário, Quem disse, Berenice? e L’Occitane Au Brési, localizadas no 2º Piso, trazem perfumes e cremes corporais para toda a família.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.