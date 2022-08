Banda Eva e Roupa Nova serão as atrações do 46º aniversário do Alphaville Tênis Clube

Banda Eva e Roupa Nova serão as atrações do 46º aniversário do...

O Alphaville Tênis Clube – ATC vai abrir neste sábado (13) o 1° lote de venda de ingressos do show em comemoração ao 46º aniversário do clube com a Banda Eva e o grupo Roupa Nova no dia 7 de outubro.

Nesse primeiro lote, cada ingresso dá direito, além dos shows, á buffet completo e open bar e os valores são diferenciados para sócios e não-sócios: R$650,00 para associados, R$800 convidados e R$850,00 para agregados (valores que podem ser parcelados em até 5 vezes no boleto).

Esses valores são válidos até dia 25 de agosto.

Os interessados devem procurar o ponto de vendas no Departamento Social do ATC (Alameda Paris, 555, Alphaville Residencial, Barueri), que estará de plantão neste final de semana (dias 13 e 14) das 9h às 16h. Após esse período, as vendas serão realizadas no Departamento Social, ao lado da Secretaria do clube.