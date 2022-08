Rendeiras da Aldeia participam de Globo Repórter sobre trabalhos manuais

O grupo Rendeiras da Aldeia, de Carapicuíba, vai aparecer hoje (12) no programa Globo Repórter, que vai contar histórias de brasileiros que descobriram o poder dos trabalhos manuais.

publicidade

O programa vai mostrar o trabalho das rendeiras, que em plena era digital, fazem trabalhos manuais para ganhar a vida e manter a saúde em dia, resistindo ao avanço da tecnologia e apostando no poder das mãos.

O grupo inicialmente foi formado por mulheres cujos filhos participavam do projeto OCA – Escola Cultural, espaço que atende crianças e adolescentes com atividades de contraturno desde 2006 próximo à Aldeia Jesuítica, patrimônio histórico de Carapicuíba.

publicidade

As mulheres do grupo iam transmitindo os conhecimentos prévios que cada uma tinha, umas às outras. O coletivo passou então a ser o responsável pela confecção da indumentária tradicional usada nas apresentações realizadas pelas crianças da instituição e a compor o Núcleo De Pesquisa e Criação do Figurino e Indumentária Brasileira da OCA.

Dali em diante, a iniciativa cresceu e chegou a formar mais de 20 mulheres em diversas técnicas até a chegada de Wilma da Silva, nativa de Pesqueira (PE), umas das regiões referência na produção da Renda Renascença no País que passou a ser a grã mestre de ofício para o grupo batizado de Rendeiras da Aldeia.

publicidade

Hoje parte delas já deixou os outros trabalhos para atuar exclusivamente com a renda por conta da demanda da loja criada pelas rendeiras na vila jesuítica de Carapicuíba.

Quem quiser ver os trabalhos das rendeiras, pode encontrá-las no perfil do Instagram @rendeirasdaaldeia ou no Facebook Rendeiras da Aldeia.

Veja aqui o teaser do programa de hoje: