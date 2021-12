Bandidos roubam veículo e fazem motorista refém em Osasco

Um homem de 23 anos foi detido após roubar um furgão e fazer o motorista refém, em Osasco, na noite desta quarta-feira (1°). O comparsa conseguiu fugir.

publicidade

O veículo foi roubado no bairro Morro Doce, na zona Norte de São Paulo, e foi encontrado pelo 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) no Jardim Piratininga, em Osasco. A vítima havia sido abordada pelos criminosos no final do expediente.

Durante as buscas, a equipe se deparou com um homem que falava ao celular, muito agitado, na rua Vicente Rodrigues da Silva. O veículo que havia sido roubado foi localizado próximo ao suspeito, que foi abordado pelos policiais militares, na rua Vicente Rodrigues da Silva.

publicidade

Com ele, foi os PMs encontraram a chave do veículo roubado. O indivíduo deu informações contraditórias, mas acabou admitindo envolvimento no crime.

Aos policiais, o suspeito disse ainda que não agiu sozinho e que o comparsa havia levado o motorista para um matagal na região. A equipe iniciou as buscas e encontrou a vítima, que foi libertada, na Avenida Nações Unidas. O outro criminoso conseguiu fugir.

publicidade

O autor do crime foi preso em flagrante e deve responder por roubo com retenção de vítima. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco, que prossegue com as investigações para localizar o outro indivíduo.

EM OSASCO// Marido armado durante briga com a mulher oferece R$ 167 mil de suborno a PMs e é preso