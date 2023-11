Barueri comemora Dia da Consciência Negra com programação especial na Praça das Artes

Barueri comemora Dia da Consciência Negra com programação especial na Praça das...

A Praça das Artes de Barueri terá extensa programação para comemorar o Dia da Consciência Negra.

As atividades começam no sábado (18) e vão até segunda (20), das 12h às 20h, com entrada gratuita. Em todos os dias haverá Feira de Empreendedores e Gastronomia, área infantil, atrações artísticas, feira de livros, entre outros.

Confira a programação:

Sábado (18)

12h Apresentação Musical: Quarteto de Cordas;

14h – Mesa de Debate: Educação Atual – Lei 10.639 e o futuro da educação;

15h – Apresentação Musical: Projeto Ensaio Aberto;

15h – Sessão Ponto Mis Especial: Nossa Senhora do Nilo;

17h – Mesa de Debate: Direitos Humanos;

18h30 – Apresentação Musical: Tyganá.

Domingo (19)

12h – Apresentação Musical: Ariam Miranda Hechavarria;

14h – Mesa de Debate: Igualdade racial – Influência da Cultura Afro-brasileira em nossa sociedade;

15h – Apresentação Musical: Samba só pra Mulheres;

15h – Sessão Ponto Mis Especial: Comboio de Sal e Açúcar;

17h – Mesa de Debate: O custo do “constrangimento – A potência econômica do consumidore da consumidora negra;

18h30 – Apresentação Musical: Baile Black com DJ Buda.

Segunda-feira (20)

12h – Apresentação Musical: Binho Soul e Banda;

14h – Mesa de Debate: Politicas públicas voltadas à população preta;

15h – Apresentação Musical: Leonardo Matumona;

17h – Mesa de Debate: Economia criativa – Arte e Cultura Preta;

18h30 – Apresentação Musical: Cadência Paulista;

20h – Show de Encerramento: Marilia Lopes.

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.