Jovem que mantinha desmanche de motos furtadas é preso em Barueri

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (14) por receptação. Ele mantinha um desmanche de motos com queixa de furto, que foram recuperadas e apreendidas.

A prisão aconteceu na garagem do suspeito, no bairro Parque Imperial, em Barueri.

A Polícia Civil de Osasco, responsável pela prisão, recebeu denúncia anônima sobre as atividades do rapaz na garagem. A equipe então foi ao local para verificar e viu o jovem sair da residência com uma moto sem placa. A moto tinha diferentes numerações no chassi e motor e constava como furtada.

Na casa foram encontradas 32 peças entre carenagens, retrovisores, chassis e suspensão.

O jovem foi preso e deve responder por adulteração de sinal identificador e receptação. A motocicleta e os outros objetos foram apreendidos.